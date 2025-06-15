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Исак Хаджар потеряет три позиции на решётке за блокировку Карлоса Сайнса

Исак Хаджар потеряет три позиции на решётке за блокировку Карлоса Сайнса
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Судьи Гран-при Канады Формулы-1 вынесли вердикт по итогам разбирательств инцидента между пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом и представителем «Рейсинг Буллз» Исаком Хаджаром в первом сегменте квалификации. В конце сегмента Хаджар помешал Сайнсу на быстром круге, что в итоге стоило Карлосу попадания во второй сегмент квалификации.

Во время слушаний у судей Хаджар не отрицал факта блокировки, объяснив, что ему по радио ошибочно сообщили, что Сайнс бросил быстрый круг. До какого-то момента Исак полагался на инструкции инженера, прежде чем понял их ошибочность и ушёл с траектории. Судьи дали стандартный в такой ситуации штраф в виде потери трёх мест на стартовой решётке, так что Хаджар должен начать воскресную гонку не девятым, а 12-м.

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