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Ферстаппен рассердился на журналистов за новый вопрос про угрозу дисквалификации

Ферстаппен рассердился на журналистов за новый вопрос про угрозу дисквалификации
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Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен тем фактом, что после квалификации Гран-при Канады у него спросили, будет ли он при подготовке к воскресной гонке держать в голове угрозу получения дисквалификации на один этап.

«Мне нет нужды вновь это слушать. Меня это просто бесит. Вы же говорили про это в четверг. Это просто трата времени, очень по-детски. Вот поэтому я не хочу говорить слишком много. Это реально раздражает», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, что сейчас у пилота «Ред Булл» 11 штрафных баллов. Если он получит хотя бы один балл на ближайших двух Гран-при, то заработает автоматическую дисквалификацию на один этап.

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