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Стала известна предварительная стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 с учётом штрафов, полученных Юки Цунодой за обгон в режиме красных флагов и Исаком Хаджаром за блокировку Карлоса Сайнса.

Формула-1. Гран-при Канады. Предварительная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Александр Албон («Уильямс»)

10. Франко Колапинто («Альпин»)

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

13. Оливер Берман («Хаас»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

16. Карлос Сайнс («Уильямс»)

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

20. Юки Цунода («Ред Булл»).