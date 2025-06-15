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В «Макларене» опровергли информацию о тестах Трампа за рулём болида Формулы-1

В «Макларене» опровергли информацию о тестах Трампа за рулём болида Формулы-1
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В «Макларене» прокомментировали информацию французского Canal+ о том, что президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп проведёт тесты за рулём болида Формулы-1 британского коллектива.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу Трампа, один из представителей команды ответил: «Дональд Трамп не будет пилотировать наш болид».

Дональд Трамп появился в боксах команды Формулы-1 на Гран-при Майами в 2024 году.

В сезоне 2025 года британский коллектив лидирует в обоих зачётах «Королевских гонках». В Кубке конструкторов у «Макларена» 362 очка, у идущей на второй строчке «Феррари» — 165. В личном зачёте у Оскара Пиастри 186 очков, а у Ландо Норриса — 176.

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