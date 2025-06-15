Шабанов на «Нижегородском кольце» впервые в карьере одержал победу в квалификации RDS GP

Со старта сезона 2025 года ещё ни один этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) не обошли стороной капризы погоды. На первом этапе главного чемпионата страны по дрифту в Москве шёл снег, в Санкт-Петербурге и теперь в Нижнем Новгороде — дожди. И хоть на «Нижегородском кольце» это не были ливни стеной, как на «Игора Драйв», но на расклад сил в первый день уикенда осадки повлияли.

Фото: RDS GP

В квалификации дождь пошёл под самый занавес сессии, так что основной удар стихии на себе почувствовали пилоты, оказавшиеся по жребию в последней группе. Из них лучше других справился с вызовами природы Дамир Идиятулин — пилот Fresh Racing смог подстроиться под влажную трассу и в лучшей попытке набрал 92 балла. Это обеспечило ему место в первой десятке квалификации, однако только на шестой позиции — позади остались Андрей Астапов (Lukoil Racing Drift Team) с проездом на 92 балла, набравшие по 91 баллу представители «LECAR Одержимые Моторспорт» Аркадий Цареградцев и Илья Попов, а также лидер Carville Racing Антон Козлов с лучшим проездом на 90,5 балла.

Фото: RDS GP

В первой же пятёрке отметились те, кто не слишком часто оказывается в числе лидеров квалификации. Сергей Кузнецов (STAR PЁR STARS AIMOL) проехал на 92,5 балла, новобранец Lukoil Racing Drift Team Данила Воробьёв смог покорить отметку в 94 балла, тогда как Алексей Козлов (Predator Drift Team) добился лучшего в карьере в RDS GP результата, став третьим с 95 баллами. Ну а победный дубль в квалификации команде TimeUp обеспечили Максим Гроссман с двумя проездами на 95,5 балла и Артём Шабанов, лучшую попытку которого судьи оценили на 98 баллов. Этого результата действующему чемпиону RDS GP, уже имеющему на своём счету золото на этапах, хватило для первой в карьере победы в квалификации Гран-При Российской Дрифт Серии.

Фото: RDS GP

Именно победителю квалификации и предстояло начинать дуэли ТОП-32 на непростом покрытии после недавно прошедшего дождя. Местами асфальт был очень влажным, местами — практически полностью сухим, причём такие участки чередовались в непредсказуемом порядке. В итоге заезд с Владиславом Поповым («LECAR Одержимые Моторспорт») пилоты свели к перезаезду (OMT), по итогам которого в стадию воскресных сражений отправился Шабанов.

В двух парах ТОП-32 победитель определился через bye run — Артём Лейтис (Carville Racing) вышел в ТОП-16 после поломки автомобиля Романа Тиводара, который механики Takayama Forward Auto не успели вывести на старт за отведённые на это пять минут. Андрей Астапов (Lukoil Racing Drift Team) остался без соперника, поскольку Денис Сорокопуд (VSTeam) не успел вовремя прибыть на старт.

RDS GP 2025. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». ТОП-16:

Артём Шабанов — Георгий Чивчян

Артём Лейтис — Дамир Идиятулин

Данила Воробьёв — Антон Козлов

Данила Скоробогатов — Илья Попов

Максим Гроссман — Тимофей Добровольский

Сергей Кузнецов — Андрей Астапов

Алексей Козлов — Евгений Лосев

Денис Мигаль — Аркадий Цареградцев

Фото: RDS GP

Участники третьего этапа Гран-При Российской Дрифт Серии сезона-2025 продолжат борьбу на «Нижегородском кольце» в воскресенье, 15 июня. Парные заезды ТОП-16 определят участников дальнейших дуэлей вплоть до финала, в которых будут выявлены победитель и призёры летнего уикенда RDS GP в Нижнем Новгороде.