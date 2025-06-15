Экипаж «Феррари» с Джовинацци лидирует в «абсолюте» после 17 часов гонки «24 часа Ле-Мана»

В гонке четвёртого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» команды преодолели планку в 17 часов. Лидером общего зачёта является экипаж «Феррари» №51 в составе с экс-пилотом Формулы-1 Антонио Джовинацци, Джеймсом Каладо и Алессандро Пер Гиди.

Вторая позиция у «Феррари» №81 — Фил Хэнсон, Роберт Кубиц и Йефия Йе.

В классе GT3 лидирует коллектив MANTHEY 1ST PHORM на «Порше» — Райан Хардвик, Рихард Лиц и Риккардо Пера. Машина команды «Тим ВРТ» под номером 46, в составе которой выступают Валентино Росси, Кельвин ван дер Линде и Ахмад Аль Харти, сошла с дистанции после 86 кругов.

В классе LMP2 лидирует экипаж команды «Интер Европол» под номером 20 — Робин Фряйнс, Рене Раст и Шелдон ван дер Линде.