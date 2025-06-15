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«Нелепый штраф». Цунода недоволен потерей 10 мест за обгон Пиастри

«Нелепый штраф». Цунода недоволен потерей 10 мест за обгон Пиастри
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Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из «Ред Булл» остался недоволен штрафом в 10 позиций на основную гонку Гран-при Канады за обгон под красными флагами Оскара Пиастри («Макларен») в третьей практике.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Свободная практика 3
14 июня 2025, суббота. 19:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:11.799
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.078
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.151

«10 мест — это нелепый штраф для меня. Я не знаю, чего они от меня хотят. Очевидно, они хотят, чтобы я держался позади Оскара, чтобы не обогнать его. Но, окей, я тогда надеюсь, что пока я буду позади него, то обломки с болида Оскара не заденут меня. Так что я этого не понимаю.

Их машина повреждена и едет очень медленно. Не думаю, что заслуживаю это наказание. От последнего поворота и до конца круга был повсюду мусор из его обломков. Он ехал со скоростью 80 км/ч по задней прямой в крайнем левом положении на трассе, и приложил все усилия, чтобы не разогнаться и избежать столкновения с другими гонщиками.

Конечно, я понимаю, что при красном флаге обгонять нельзя, но ждать, пока Оскар заедет на пит-стоп, [находясь] позади повреждённой машины, для меня было бы равносильно ожиданию того, что в меня попадут обломки. Я увидел, что его шина отлетела в сторону, и подумал, что она вот-вот может направиться в меня. Очевидно, поэтому резко повернул направо. Разумеется, я проверил, нет ли кого позади меня или за Оскаром впереди.

Я поехал по противоположной стороне трассы, чтобы обогнать его на разумной скорости, которая составляла 170 км/ч, что вдвое меньше, чем мы обычно ездим, и я получил штраф», — приводит слова Цуноды издание The Race.

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