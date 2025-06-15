«Должны быть реалистами». Алонсо — о шестом результате в квалификации ГП Канады

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» прокомментировал своё шестое время в квалификации Гран-при Канады.

«Работа была выполнена, и я доволен своей шестой позицией. Мне действительно нравится пилотировать на этой трассе, это всегда увлекательное испытание. В квалификации машина вела себя хорошо, и я смог довести её до предела. После Имолы я почувствовал себя немного увереннее в управлении болидом, и я рад этому. Мы должны быть реалистами и понимать, что в воскресенье будет непросто, ведь вокруг нас много быстрых машин, но мы постараемся попасть в десятку лучших и заработать ещё несколько очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.