«Должны быть реалистами». Алонсо — о шестом результате в квалификации ГП Канады
Поделиться
43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» прокомментировал своё шестое время в квалификации Гран-при Канады.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221
«Работа была выполнена, и я доволен своей шестой позицией. Мне действительно нравится пилотировать на этой трассе, это всегда увлекательное испытание. В квалификации машина вела себя хорошо, и я смог довести её до предела. После Имолы я почувствовал себя немного увереннее в управлении болидом, и я рад этому. Мы должны быть реалистами и понимать, что в воскресенье будет непросто, ведь вокруг нас много быстрых машин, но мы постараемся попасть в десятку лучших и заработать ещё несколько очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2025
-
11:50
-
11:31
-
10:46
-
10:12
-
09:46
-
09:30
-
09:21
-
02:15
-
01:59
-
01:52
-
01:43
-
01:35
-
01:27
-
01:23
-
01:22
-
00:53
-
00:45
-
00:37
-
00:31
-
00:12
-
00:02
- 14 июня 2025
-
23:55
-
23:16
-
23:00
-
22:26
-
21:46
-
21:42
-
21:02
-
20:32
-
20:09
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
17:59
-
17:34