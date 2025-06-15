«Многообещающий знак». Тото Вольф — о поуле Расселла в Канаде

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф подвёл результаты квалификации Гран-при Канады, в которой Джордж Расселл взял поул, а Андреа Кими Антонелли показал четвёртый результат.

«Это была очень хорошая квалификация для нас как для команды. Круг Джорджа был великолепен. Он отлично справился со своей задачей. Ошибок допущено не было, и, несмотря на то что сегодня было немного теплее, в конце сессии мы смогли занять поул-позицию. Это многообещающий знак для нас, но нам нужно быть уверенными, что мы сможем развить этот успех и хорошо выступить в воскресенье.

Что касается Кими, то он немного разочарован своим четвёртым временем, и это свидетельствует о том, насколько высоки его стандарты и какого прогресса он уже добился в своём дебютном сезоне. В конечном счёте ему пришлось использовать второй свежий комплект «медиума», чтобы пробиться в третий сегмент, и это поставило его в невыгодное положение на последней попытке. Тем не менее он по-прежнему старался изо всех сил, и завтрашний старт даёт ему все шансы побороться за подиум», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.