Антонелли рассказал, почему недоволен четвёртым временем в квалификации ГП Канады

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Канады.

«Квалификация прошла лучше, чем на предыдущих Гран-при, и я чувствовал себя намного комфортнее на шинах «софт». Мне потребовалось некоторое время, чтобы войти в ритм, и это означало, что перед третьим сегментом я израсходовал оба свежих комплекта «медиума». Из-за того, что на последнем отрезке я ехал на изношенных шинах, я оказался в несколько невыгодном положении на финальной попытке.

На последнем секторе сцепление с дорогой стало ослабевать, и я потерял совсем немного времени. Мой круг был не особенно удачным, но, несмотря на это, я финишировал четвёртым. Это неплохая стартовая позиция, и, надеюсь, мы сможем бороться впереди. Наш гоночный темп во второй практике выглядел конкурентоспособным, и я хорошо чувствовал себя за рулём болида. Надеюсь, мы сможем показать такой же хороший темп и сосредоточиться на машинах впереди», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.