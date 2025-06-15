«Не надо заставлять меня куда-то ехать». Ферстаппен пропустит премьеру фильма «Формула-1»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» объяснил, почему не появится на премьере фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли.

«Я уеду домой к своей дочери. Буду ли я смотреть этот фильм позже? Возможно, да. Если он мне понравится или если кто-то ещё захочет его посмотреть, то я не против. И, возможно, я буду приятно удивлён. Я также искренне надеюсь, что это хороший и успешный фильм и что он окажет положительное влияние на Формулу-1. Просто не надо заставлять меня куда-то ехать, потому что так не должно быть», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.