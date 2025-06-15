Экипаж «Феррари» с Кубицей вернул себе лидерство в гонке «24 часа Ле-Мана» — 2025

В гонке четвёртого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» команды преодолели планку в 20 часов. Лидером общего зачёта является экипаж «Феррари» №81, в составе которого выступают Фил Хэнсон, Роберт Кубица и Ифей Йе.

Вторая строчка у заводского экипажа «Феррари» №50 — Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. Экипаж итальянской команды №51 в составе с экс-пилотом Формулы-1 Антонио Джовинацци, Джеймсом Каладо и Алессандро Пьер Гвиди — третий.

В классе GT3 лидирует коллектив №92 MANTHEY 1ST PHORM на «Порше» — Райан Хардвик, Рихард Лиц и Риккардо Пера.

В зачёте LMP2 на первом месте идёт экипаж №43 команды «Интер Европол Компитишен» — Том Дильманн, Якуб Смеховски и Ник Йеллоли.