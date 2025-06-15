«Приятно встретить легенду». Зак Браун — о Роджере Федерере в Ле-Мане

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун встретился с легендарным 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером на гонке четвёртого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана».

Фото: https://x.com/ZBrownCEO/

«Приятно встретить почётного гостя Ле-Мана и легенду тенниса на гонке «24 часа Ле-Мана». Надеюсь, тебе понравится эта потрясающая гонка!» — подписал изображение Браун в социальной сети Х (ранее Twitter).

Федерер давал старт заезду, который состоялся в 17:00 мск в субботу, 14 июня. После 20 часов марафона в лидерах в общем зачёте находятся экипажи «Феррари».