«Что ты делаешь?» Хилл обратился к Норрису после 7-го места в квалификации ГП Канады

64-летний чемпион Формулы-1 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл обратился к 25-летнему британскому гонщику «Королевских гонок» Ландо Норрису из команды «Макларен» после седьмого места в квалификации 10-го этапа сезона 2025 года Гран-при Канады.

«Ландо, Ландо, Ландо. Что ты делаешь?» — написал Хилл в социальной сети Х (ранее Twitter).

Поул-позицию завоевал британец Джордж Расселл из команды «Мерседес». Второй результат показал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий — напарник Норриса Оскар Пиастри. Четвёртый — Андреа Кими Антонелли из коллектива «Мерседес».