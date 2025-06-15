«Что ты делаешь?» Хилл обратился к Норрису после 7-го места в квалификации ГП Канады
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64-летний чемпион Формулы-1 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл обратился к 25-летнему британскому гонщику «Королевских гонок» Ландо Норрису из команды «Макларен» после седьмого места в квалификации 10-го этапа сезона 2025 года Гран-при Канады.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221
«Ландо, Ландо, Ландо. Что ты делаешь?» — написал Хилл в социальной сети Х (ранее Twitter).
Поул-позицию завоевал британец Джордж Расселл из команды «Мерседес». Второй результат показал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Третий — напарник Норриса Оскар Пиастри. Четвёртый — Андреа Кими Антонелли из коллектива «Мерседес».
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