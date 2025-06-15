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Расселл: не жду, что Ферстаппен даст больше места из-за штрафных баллов. Скорее наоборот

Расселл: не жду, что Ферстаппен даст больше места из-за штрафных баллов. Скорее наоборот
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о старте с первого ряда на Гран-при Канады вместе с четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», находящимся под угрозой дисквалификации из-за 11 штрафных баллов.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Не началось

«Я не думаю, что кто-то из гонщиков стремится умышленно врезаться в кого-то и заработать штрафные очки. Макс — один из лучших пилотов. У него нет причин выступать как-то по-другому, и я не сижу здесь и не думаю, что он даст нам больше пространства [из-за угрозы дисквалификации].

Если уж на то пошло, то, скорее всего, наоборот, он может попытаться доказать свою точку зрения. Так что я буду следить, но в конечном счёте мы все здесь для того, чтобы победить. Вы не собираетесь делать что-то, что может поставить вас под угрозу участия в гонке. Сезон тоже напряжённый. Если вам запретят участвовать в уикенде, вы получите запрет участвовать в гонках и проведёте некоторое время дома. Это не идеально, но и не конец света», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.

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