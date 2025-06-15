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Экипаж «Феррари» с Кубицей — лидер общего зачёта «24 часов Ле-Мана» за 2 часа до финиша

В гонке четвёртого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» командам осталось пилотировать менее двух часов. Лидером в общем зачёте остаётся экипаж «Феррари» №83, в составе которого выступают Фил Хэнсон, Роберт Кубица и Ифей Йе.

Экипаж команды «Порше Пенске» под номером 6 в составе Мэтта Кэмпбелла, Кевина Эстре и Лауренса Вантора идёт на второй строчке.

Один из лидирующих экипажей «Феррари» №51, в составе которого выступают экс-пилот Формулы-1 Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандро Пьер Гвиди, после пит-стопа откатился на четвёртую строчку.

В классе GT3 по-прежнему лидирует коллектив №92 MANTHEY 1ST PHORM на «Порше» — Райан Хардвик, Рихард Лиц и Риккардо Пера.

В зачёте LMP2 на первом месте идёт экипаж №43 команды «Интер Европол Компитишен» — Том Дильманн, Якуб Смеховски и Ник Йеллоли.