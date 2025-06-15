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Ферстаппен ответил, принял бы он участие в Формуле-1 в 60 лет, как персонаж Брэда Питта

Ферстаппен ответил, принял бы он участие в Формуле-1 в 60 лет, как персонаж Брэда Питта
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ответил, принял бы он участие в «Королевских гонках» в возрасте 60 лет, как персонаж популярного голливудского актёра Брэда Питта в фильме «Формула-1».

«Нет, в 61 год мне будет не до Формулы-1. Кто знает, может, к тому времени я уже стану дедушкой», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис выходит на экраны 27 июня 2025 года.

Ранее Ферстаппен заявил, что пропустит официальную премьеру фильма.

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