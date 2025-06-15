Хэмилтон: болид «Феррари» как человек, который не умеет танцевать

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сравнил болид команды «Феррари» SF-25 с не умеющим танцевать человеком после квалификации Гран-при Канады, где Хэмилтон показал пятое время.

«Эта машина… она похожа на человека, который не умеет танцевать. Кто-то, у кого нет ритма, понимаете? А пытаться заставить кого-то, у кого нет ритма, двигаться в такт — это очень, очень сложно. Вот как это ощущается с этой машиной», — сказал Хэмилтон в интервью французскому Canal+.

Старт гонки 10-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Канады состоится сегодня, 15 июня, в 21:00 мск.