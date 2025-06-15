Хэмилтон: болид «Феррари» как человек, который не умеет танцевать
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40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сравнил болид команды «Феррари» SF-25 с не умеющим танцевать человеком после квалификации Гран-при Канады, где Хэмилтон показал пятое время.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221
«Эта машина… она похожа на человека, который не умеет танцевать. Кто-то, у кого нет ритма, понимаете? А пытаться заставить кого-то, у кого нет ритма, двигаться в такт — это очень, очень сложно. Вот как это ощущается с этой машиной», — сказал Хэмилтон в интервью французскому Canal+.
Старт гонки 10-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Канады состоится сегодня, 15 июня, в 21:00 мск.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Не началось
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