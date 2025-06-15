Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Гасли начнёт с пит-лейна гонку Гран-при Канады Формулы-1

Пьер Гасли начнёт с пит-лейна гонку Гран-при Канады Формулы-1
Комментарии

29-летний гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», начнёт гонку 10-го этапа сезона 2025 года Гран-при Канады с пит-лейна, о чём сообщила пресс-служба французского коллектива.

В «Альпин» внесли изменения в настройки болида Гасли в режиме «закрытого парка», из-за чего Пьер будет стартовать с пит-лейна.

В квалификации француз показал 20-е время. Его напарник из Аргентины Франко Колапинто оказался 12-м, но будет стартовать с 11-го места из-за штрафа в три позиции для франко-алжирца из «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара за блокировку Карлоса Сайнса из «Уильямса». Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221
Материалы по теме
Хэмилтон: болид «Феррари» как человек, который не умеет танцевать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android