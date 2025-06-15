Пьер Гасли начнёт с пит-лейна гонку Гран-при Канады Формулы-1

29-летний гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», начнёт гонку 10-го этапа сезона 2025 года Гран-при Канады с пит-лейна, о чём сообщила пресс-служба французского коллектива.

В «Альпин» внесли изменения в настройки болида Гасли в режиме «закрытого парка», из-за чего Пьер будет стартовать с пит-лейна.

В квалификации француз показал 20-е время. Его напарник из Аргентины Франко Колапинто оказался 12-м, но будет стартовать с 11-го места из-за штрафа в три позиции для франко-алжирца из «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара за блокировку Карлоса Сайнса из «Уильямса». Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.