Пьер Гасли начнёт с пит-лейна гонку Гран-при Канады Формулы-1
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29-летний гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», начнёт гонку 10-го этапа сезона 2025 года Гран-при Канады с пит-лейна, о чём сообщила пресс-служба французского коллектива.
В «Альпин» внесли изменения в настройки болида Гасли в режиме «закрытого парка», из-за чего Пьер будет стартовать с пит-лейна.
В квалификации француз показал 20-е время. Его напарник из Аргентины Франко Колапинто оказался 12-м, но будет стартовать с 11-го места из-за штрафа в три позиции для франко-алжирца из «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара за блокировку Карлоса Сайнса из «Уильямса». Поул завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Квалификация
14 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:10.899
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.160
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.221
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