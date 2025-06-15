Кубица впервые выиграл «24 часа Ле-Мана», «Порше» — 2-й, «Феррари» с Джовинацци — 3-я

В воскресенье, 15 июня, завершилась гонка четвёртого этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана». Победу в общем зачёте одержал частный экипаж «Феррари» №83, в составе которого выступили бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица (провёл более 10 часов за рулём), Фил Хэнсон и Ифей Йе.

«24 часа Ле-Мана». Гиперкары

1. «Феррари» №83 (Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Ифей Йе) — 387 кругов.

2. «Порше Пенске» №6 (Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре, Лауренс Вантор) +14.084.

3. «Феррари» №51 (Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди) +28.487.

GT3

Фото: James Moy Photography/Getty Images

1. «Порше» MANTHEY 1ST PHORM №92 (Райан Хардвик, Рихард Лиц, Риккардо Пера) — 341 круг.

2. «Феррари» «Виста АФ Корсе» №21 (Франсуа Эрио, Саймон Манн, Алессио Ровера) +33.259.

3. «Корветт» «ТФ Спорт» №81(Руи Андраде, Чарли Иствуд, Том Ван Ромпёй) +1:11.710.

LMP2

Фото: Ker Robertson/Getty Images

1. «Интер Европол Компитишен» №42 (Том Дильманн, Якуб Смеховски, Ник Йеллоли) — 367 кругов.

2. «ВДС Панис Рейсинг» №48 (Оливер Грей, Эстебан Массон, Франк Перера) +1:55.753.

3. «АО бай ТФ» №199 (Дэйн Кэмерон, Луи Делетраз, Пи Джей Хайетт) +1 круг.