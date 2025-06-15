Ферстаппен жестом на пальцах отреагировал на вопрос об 11 штрафных баллах

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одним жестом отреагировал на вопрос журналиста о том, что он находится в одном балле от дисквалификации на одну гонку.

«Макс, что-то меняется для вас с учётом того, что будете участвовать в гонке с 11 штрафными баллами? Чувствуете давление?» — задал вопрос журналист.

Ферстаппен решил не отвечать, просто продемонстрировав жест «большой палец вверх».

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Макс Ферстаппен находится в одном шаге от дисквалификации — в его суперлицензии уже 11 баллов. В случае, если на Гран-при Канады или Австрии Ферстаппен получит штрафной балл, он пропустит гонку.