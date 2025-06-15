Алонсо поздравил Кубицу с победой в «24 часах Ле-Мана»

Двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», победитель чемпионата мира по гонкам на выносливость, пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поздравил польского гонщика Роберта Кубицу с победой в «24 часах Ле-Мана» 2025 года.

«Браво, Роберт», — написал Алонсо в социальных сетях.

Фото: Соцсети Фернандо Алонсо

Напомним, помимо Кубицы, в экипаже выступили Фил Хэнсон и Ифей Йе.

«24 часа Ле-Мана». Гиперкары

1. «Феррари» №83 (Роберт Кубица, Фил Хэнсон, Ифей Йе) — 387 кругов.

2. «Порше Пенске» №6 (Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре, Лауренс Вантор) +14.084.

3. «Феррари» №51 (Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гвиди) +28.487.