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Хэмилтон рассчитывает побороться за подиум на Гран-при Канады

Хэмилтон рассчитывает побороться за подиум на Гран-при Канады
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Канады, в котором он будет стартовать с пятой позиции.

«Я думаю, что сегодня будет очень сложно, но мы не в плохом положении, у нас немного более свежие шины, чем у машин, которые впереди. Так что скрестим пальцы, возможно, нам удастся по крайней мере остаться рядом с ними.

Это одна из моих любимых трасс, особенное для меня место, потому что я выиграл здесь свой первый Гран-при. И это стало отличным доказательством того, на что я способен, когда я был молод.

Мне выпала честь выступать здесь на протяжении многих лет и видеть, как здесь развивается автоспорт, так что каждый раз, когда мы приезжаем, мы получаем ещё больше зрителей. Я очень хотел бы завоевать здесь первый свой подиум с командой», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

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