Норрис: мы сможем пробиться вперёд, но вряд ли поборемся за победу

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Канады, в котором он будет стартовать с седьмой позиции.

«Надеюсь, что гонка будет достаточно хаотичной. Это сделает мою гонку немного интереснее, и чем больше возможностей появится у меня, тем лучше будет в воскресенье. Я думаю, что мы в любом случае можем пробиться вперёд. Но ненамного, это не будет так легко, как на некоторых других трассах.

Стартегия? Посмотрим. Один, два, три пит-стопа — всё будет зависеть от шин. Я уверен, что мы сможем продвинуться вперёд, но вряд ли до самой вершины — у нас сегодня не лучшая машина», — приводит слова Норриса GPBlog.