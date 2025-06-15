Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окончательная стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна окончательная стартовая решётка Гран-при Канады Формулы-1 с учётом штрафов, полученных Юки Цунодой за обгон в режиме красных флагов и Исаком Хаджаром за блокировку Карлоса Сайнса.

Кроме того, сразу два гонщика будут стартовать с пит-лейна — Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз» и Пьер Гасли из «Альпин».

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Идёт

Формула-1. Гран-при Канады. Окончательная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
7. Ландо Норрис («Макларен»).
8. Шарль Леклер («Феррари»).
9. Александр Албон («Уильямс»).
10. Франко Колапинто («Альпин»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
13. Оливер Берман («Хаас»).
14. Эстебан Окон («Хаас»).
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
16. Карлос Сайнс («Уильямс»).
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
18. Юки Цунода («Ред Булл»).
Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — старт с пит-лейна.
Пьер Гасли («Альпин») — старт с пит-лейна.

Материалы по теме
И всё-таки «Мерседес» выстрелил! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монреале
И всё-таки «Мерседес» выстрелил! Плотнейшая квалификация Ф-1 в Монреале
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android