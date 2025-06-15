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Хэмилтон — о своих результатах в «Феррари»: снаружи всё выглядит хуже, чем есть изнутри

Хэмилтон — о своих результатах в «Феррари»: снаружи всё выглядит хуже, чем есть изнутри
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем Гран-при Канады, который он начнёт с пятой позиции.

«Я не чувствую, что я отчаянно ищу хороший уикенд. Конечно, хорошие выходные — это всегда хорошо, но я не чувствую, что отчаянно в них нуждаюсь. Мне кажется, снаружи всё выглядит намного хуже, чем, вероятно, есть внутри.

Конечно, даже сейчас, когда мы закончили брифинг… То, как мои инженеры настраивали машину, отличалось от того, что было каждый год, когда я бывал здесь, в Монреале. У инженеров в «Феррари» есть определённый стиль работы.Нужно добиться того, чтобы эти вещи постоянно работали в команде, и убедиться, что вы работаете конструктивно, чтобы вносить изменения в настройки.

У машины есть по-настоящему приятная особенность, и мы пытаемся заставить её работать на всех трассах, с которыми есть проблемы. Я надеюсь, что этот уикенд будет сильным», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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