Албон раскритиковал команду и отказался следовать её тактике на Гран-при Канады

Пилот «Уильямса» Алекс Албон во время гонки Гран-при Канады выразил недовольство тем, что к его мнению относительно тактики не прислушиваются в команде.

«Я не понимаю, почему вы меня не слушаете. Это раздражает. У меня всё хорошо. Не нужно ехать в боксы сейчас, не нужно ехать в боксы. Забудьте о пит-стопе на данный момент», — сказал Алекс Албон по радио во время гонки.

На момент написания новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, однако британец стартовал в ней на альтернативной стратегии. Среди тех, кто останавливался в боксах, лидером является пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, стартовавший с поул-позиции.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию гонки Гран-при Канады.