Албон раскритиковал команду и отказался следовать её тактике на Гран-при Канады
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон во время гонки Гран-при Канады выразил недовольство тем, что к его мнению относительно тактики не прислушиваются в команде.
«Я не понимаю, почему вы меня не слушаете. Это раздражает. У меня всё хорошо. Не нужно ехать в боксы сейчас, не нужно ехать в боксы. Забудьте о пит-стопе на данный момент», — сказал Алекс Албон по радио во время гонки.
На момент написания новости в гонке лидирует пилот «Макларена» Ландо Норрис, однако британец стартовал в ней на альтернативной стратегии. Среди тех, кто останавливался в боксах, лидером является пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, стартовавший с поул-позиции.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию гонки Гран-при Канады.
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