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Росберг не считает, что Ферстаппен изменит свой подход к гонкам из-за штрафных баллов

Росберг не считает, что Ферстаппен изменит свой подход к гонкам из-за штрафных баллов
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Чемпион мира 2016 года, немецкий экс-пилот Формулы-1, ныне эксперт Нико Росберг высказался о том, будет ли менять свой подход к гонкам четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Он хочет выиграть гонку и будет ехать, как всегда, очень агрессивно. Вот такое у меня впечатление о Максе, и именно это мы хотим видеть», — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports.

Напомним, Макс Ферстаппен находится в одном шаге от дисквалификации — в его суперлицензии уже 11 баллов. В случае, если на Гран-при Канады или Австрии Макс Ферстаппен получит штрафной балл, он пропустит гонку.

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