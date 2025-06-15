Росберг не считает, что Ферстаппен изменит свой подход к гонкам из-за штрафных баллов

Чемпион мира 2016 года, немецкий экс-пилот Формулы-1, ныне эксперт Нико Росберг высказался о том, будет ли менять свой подход к гонкам четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Он хочет выиграть гонку и будет ехать, как всегда, очень агрессивно. Вот такое у меня впечатление о Максе, и именно это мы хотим видеть», — сказал Нико Росберг в эфире Sky Sports.

Напомним, Макс Ферстаппен находится в одном шаге от дисквалификации — в его суперлицензии уже 11 баллов. В случае, если на Гран-при Канады или Австрии Макс Ферстаппен получит штрафной балл, он пропустит гонку.