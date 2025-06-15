Пиастри и Норрис столкнулись за четыре круга до финиша Гран-при Канады
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Пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис столкнулись перед финишем гонки Гран-при Канады в борьбе за четвёртую позицию. Для Ландо Норриса на этом гонка была окончена, Оскар Пиастри сумел продолжить гонку. На трассе появилась машина безопасности.
Лидирует в гонке за три круга до конца заезда пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым идёт пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Расселла итальянец Андреа Кими Антонелли.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
Напомним, лидером чемпионата после девяти этапов является «Макларен», на счету которого 362 очка. На второй позиции располагается «Феррари», у которой 165 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Мерседес». В активе немецкой команды 159 очков.
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