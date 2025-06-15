Пиастри и Норрис столкнулись за четыре круга до финиша Гран-при Канады

Пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис столкнулись перед финишем гонки Гран-при Канады в борьбе за четвёртую позицию. Для Ландо Норриса на этом гонка была окончена, Оскар Пиастри сумел продолжить гонку. На трассе появилась машина безопасности.

Лидирует в гонке за три круга до конца заезда пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым идёт пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — напарник Расселла итальянец Андреа Кими Антонелли.

Напомним, лидером чемпионата после девяти этапов является «Макларен», на счету которого 362 очка. На второй позиции располагается «Феррари», у которой 165 баллов. Тройку сильнейших замыкает «Мерседес». В активе немецкой команды 159 очков.