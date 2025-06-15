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Расселл выиграл Гран-при Канады, Ферстаппен — второй, Антонелли — третий

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл гонку Гран-при Канады. Вторым к финишу пришёл четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал итальянский новичок «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Четвёртым к финишу пришёл лидер чемпионата, пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Его напарник Ландо Норрис сошёл за четыре круга до конца заезда, столкнувшись со своим партнёром по команде.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пришёл к финишу шестым.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 70 кругов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.228.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1.014.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +2.109.

5. Шарль Леклер («Феррари») +3.442.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10.713.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +10.972.

8. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +15.364.

9. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.

11. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

12. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.

13. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

16. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

18. Ландо Норрис («Макларен») — сошёл.

19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.

20. Александер Албон («Уильямс») — не стартовал.