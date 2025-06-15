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Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады

Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

«Удивительно вернуться на вершину подиума — в прошлый раз мы были на ней в Вегасе. В прошлом году я потерял здесь победу, а в этот раз победил, вероятно, благодаря отличному кругу во вчерашней квалификации. Также очень рад видеть Кими Антонелли на подиуме. Команда упорно трудилась, чтобы мы вернулись в борьбу за победу. Это был отличный день, всем спасибо!» — сказал Джордж Расселл в интервью после гонки.

Напомним, вторым по итогам заезда стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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