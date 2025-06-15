Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Канады.

«Удивительно вернуться на вершину подиума — в прошлый раз мы были на ней в Вегасе. В прошлом году я потерял здесь победу, а в этот раз победил, вероятно, благодаря отличному кругу во вчерашней квалификации. Также очень рад видеть Кими Антонелли на подиуме. Команда упорно трудилась, чтобы мы вернулись в борьбу за победу. Это был отличный день, всем спасибо!» — сказал Джордж Расселл в интервью после гонки.

Напомним, вторым по итогам заезда стал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.