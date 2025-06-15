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Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Канады

Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Канады
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на второй позиции в Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

«Думаю, второе место было максимумом. Это была хорошая гонка, хотя на первых двух отрезках мы испытывали проблемы с шинами. Мы использовали агрессивную стратегию, но, к счастью, смогли справиться на финальном отрезке — с меньшим количеством топлива темп был лучше. Мы одновременно атаковали и защищались — атаковали за счёт стратегии, защищались от машин позади, и это в итоге сработало.

Впереди длинный сезон, нужно работать гонка за гонкой. Следующий этап будет в Австрии, у нас там были хорошие гонки, и, надеюсь, мы вновь выступим там сильно», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

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