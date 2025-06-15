Ферстаппен прокомментировал второе место в гонке Гран-при Канады

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на второй позиции в Гран-при Канады.
«Думаю, второе место было максимумом. Это была хорошая гонка, хотя на первых двух отрезках мы испытывали проблемы с шинами. Мы использовали агрессивную стратегию, но, к счастью, смогли справиться на финальном отрезке — с меньшим количеством топлива темп был лучше. Мы одновременно атаковали и защищались — атаковали за счёт стратегии, защищались от машин позади, и это в итоге сработало.
Впереди длинный сезон, нужно работать гонка за гонкой. Следующий этап будет в Австрии, у нас там были хорошие гонки, и, надеюсь, мы вновь выступим там сильно», — сказал Ферстаппен в интервью после гонки.
Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим к финишу пришёл итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
- 15 июня 2025
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