Антонелли прокомментировал дебютный подиум в карьере в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги Гран-при Канады, который он закончил на третьей позиции.

«Было очень непросто, но я счастлив. У меня был хороший старт, удалось прорваться на третье место: я хорошо разогнался, поравнялся с Оскаром Пиастри и после второго поворота лучше разогнался к третьему, где и совершил обгон. На последнем отрезке я слишком сильно атаковал позади Макса Ферстаппена и уничтожил переднюю левую шину, из-за чего в концовке было непросто.

Так что я очень рад, что добрался до финиша и занял место на подиуме. Эта трасса нам подошла, машина весь уикенд была хороша, надеюсь, мы сохраним этот импульс и на следующие гонки», — сказал Антонелли в интервью после гонки.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.