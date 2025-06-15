Антонелли прокомментировал дебютный подиум в карьере в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги Гран-при Канады, который он закончил на третьей позиции.
«Было очень непросто, но я счастлив. У меня был хороший старт, удалось прорваться на третье место: я хорошо разогнался, поравнялся с Оскаром Пиастри и после второго поворота лучше разогнался к третьему, где и совершил обгон. На последнем отрезке я слишком сильно атаковал позади Макса Ферстаппена и уничтожил переднюю левую шину, из-за чего в концовке было непросто.
Так что я очень рад, что добрался до финиша и занял место на подиуме. Эта трасса нам подошла, машина весь уикенд была хороша, надеюсь, мы сохраним этот импульс и на следующие гонки», — сказал Антонелли в интервью после гонки.
Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
- 15 июня 2025
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:32
-
21:39
-
21:36
-
20:43
-
20:08
-
19:49
-
19:45
-
18:38
-
17:44
-
17:05
-
16:48
-
16:34
-
16:00
-
15:46
-
15:13
-
14:50
-
14:32
-
13:46
-
13:10
-
12:51
-
12:34
-
11:50
-
11:31
-
10:46
-
10:12
-
09:46
-
09:30
-
09:21
-
02:15