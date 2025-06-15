Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли прокомментировал дебютный подиум в карьере в Формуле-1

Антонелли прокомментировал дебютный подиум в карьере в Формуле-1
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги Гран-при Канады, который он закончил на третьей позиции.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

«Было очень непросто, но я счастлив. У меня был хороший старт, удалось прорваться на третье место: я хорошо разогнался, поравнялся с Оскаром Пиастри и после второго поворота лучше разогнался к третьему, где и совершил обгон. На последнем отрезке я слишком сильно атаковал позади Макса Ферстаппена и уничтожил переднюю левую шину, из-за чего в концовке было непросто.

Так что я очень рад, что добрался до финиша и занял место на подиуме. Эта трасса нам подошла, машина весь уикенд была хороша, надеюсь, мы сохраним этот импульс и на следующие гонки», — сказал Антонелли в интервью после гонки.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Восьми пилотам грозит штраф после финиша Гран-при Канады Ф-1 — LIVE
Live
Восьми пилотам грозит штраф после финиша Гран-при Канады Ф-1 — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android