«Глупо с моей стороны». Норрис извинился перед командой за аварию с Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис извинился перед командой после аварии со своим напарником Оскаром Пиастри за четыре круга до финиша Гран-при Канады.

«Простите, моя вина. Полностью моя вина. Глупо с моей стороны», — сказал Норрис по радио.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Пиастри после аварии сохранил за собой четвёртую позицию, а для Ландо Норриса гонка была окончена.

Это первый сход для Норриса в нынешнем сезоне.

Пиастри упрочил лидерство в личном зачёте чемпионата мира.