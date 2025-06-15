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«Глупо с моей стороны». Норрис извинился перед командой за аварию с Пиастри

«Глупо с моей стороны». Норрис извинился перед командой за аварию с Пиастри
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис извинился перед командой после аварии со своим напарником Оскаром Пиастри за четыре круга до финиша Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

«Простите, моя вина. Полностью моя вина. Глупо с моей стороны», — сказал Норрис по радио.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Пиастри после аварии сохранил за собой четвёртую позицию, а для Ландо Норриса гонка была окончена.

Это первый сход для Норриса в нынешнем сезоне.

Пиастри упрочил лидерство в личном зачёте чемпионата мира.

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