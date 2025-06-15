Андреа Кими Антонелли завоевал первый подиум в карьере

Итальянский гонщик «Мерседеса», дебютант сезона-2025 Андреа Кими Антонелли впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при.

Антонелли закончил гонку на третьей позиции.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

До этой гонки лучшим результатом Антонелли было четвёртое место в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии.

Кими Антонелли располагается на седьмой позиции в личном зачёте, имея в своём активе 63 очка. Лидирует в чемпионате австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 198 баллов.