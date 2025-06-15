Восемь гонщиков Формулы-1 попали под расследование после финиша Гран-при Канады

Стюарды Гран-при Канады будут расследовать действия сразу восьми пилотов после финиша гонки Формулы-1 в Монреале, завершившейся победой британского представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла.

Во-первых, судьи будут разбирать столкновение между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на стартовой прямой.

Во-вторых, Карлос Сайнс и Эстебан Окон подозреваются в «хаотичном пилотаже» во втором повороте.

Наконец, Андреа Кими Антонелли, Оскар Пиастри, Эстебан Окон, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Лэнс Стролл находятся под расследованием из-за возможного нарушения правил в режиме машины безопасности.