Восемь гонщиков Формулы-1 попали под расследование после финиша Гран-при Канады
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Стюарды Гран-при Канады будут расследовать действия сразу восьми пилотов после финиша гонки Формулы-1 в Монреале, завершившейся победой британского представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
Во-первых, судьи будут разбирать столкновение между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на стартовой прямой.
Во-вторых, Карлос Сайнс и Эстебан Окон подозреваются в «хаотичном пилотаже» во втором повороте.
Наконец, Андреа Кими Антонелли, Оскар Пиастри, Эстебан Окон, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Пьер Гасли и Лэнс Стролл находятся под расследованием из-за возможного нарушения правил в режиме машины безопасности.
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