Итальянский гонщик поднялся на подиум в гонке Формулы-1 впервые с 2009 года
Поделиться
Итальянский гонщик «Мерседеса», дебютант сезона-2025 Андреа Кими Антонелли впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при. Этот финиш в топ-3 стал для итальянских гонщиков первым с 2009 года — тогда на Гран-при Японии второе место занял Ярно Трулли за рулём «Тойоты». Антонелли закончил гонку на третьей позиции.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
До этой гонки лучшим результатом Антонелли было четвёртое место в дебютной гонке в Формуле-1 — на Гран-при Австралии.
Антонелли располагается на седьмой позиции в личном зачёте, имея в своём активе 63 очка.
Комментарии
- 16 июня 2025
-
00:32
-
00:27
- 15 июня 2025
-
23:50
-
23:46
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:37
-
22:32
-
21:39
-
21:36
-
20:43
-
20:08
-
19:49
-
19:45
-
18:38
-
17:44
-
17:05
-
16:48
-
16:34
-
16:00
-
15:46
-
15:13
-
14:50
-
14:32
-
13:46
-
13:10
-
12:51
-
12:34
-
11:50