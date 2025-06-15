Общий зачёт Формулы-1: Норрис отстаёт от Пиастри на 22 очка, «Мерседес» опередил «Феррари»

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Канады по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, его отрыв от Ландо Норриса увеличился до 22 баллов. Макс Ферстаппен сохранил третью позицию, однако проигрывает Пиастри 43 очка. Следом за ним по-прежнему идут победитель гонки в Канаде Джордж Расселл и Шарль Леклер.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 198 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 176.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 136.

5. Шарль Леклер («Феррари») —104.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 79.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.

8. Александер Албон («Уильямс») — 42.

9. Эстебан Окон («Хаас») — 22.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 21.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает ближайших соперников на 175 очков, однако борьба за вторую строчку продолжается — «Мерседес» благодаря двойному подиуму опередил «Феррари» и оторвался на 16 баллов. Четвёртое место занимает «Ред Булл», отставая от «Феррари» на 21 балл. Пятое место сохраняет «Уильямс», а на шестое благодаря очковому финишу Эстебана Окона поднялся «Хаас».

С восьмой на девятую позицию поднялся «Астон Мартин» благодаря неплохим очкам от Фернандо Алонсо.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 374 очка.

2. «Мерседес» — 199.

3. «Феррари» — 183.

4. «Ред Булл» — 162.

5. «Уильямс» — 55.

6. «Хаас» — 28.

7. «Рейсинг Буллз» — 28.

8. «Астон Мартин» — 22.

9. «Кик-Заубер» — 20.

10. «Альпин» — 11.