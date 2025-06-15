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Общий зачёт Формулы-1: Норрис отстаёт от Пиастри на 22 очка, «Мерседес» опередил «Феррари»

Общий зачёт Формулы-1: Норрис отстаёт от Пиастри на 22 очка, «Мерседес» опередил «Феррари»
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В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Канады по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, его отрыв от Ландо Норриса увеличился до 22 баллов. Макс Ферстаппен сохранил третью позицию, однако проигрывает Пиастри 43 очка. Следом за ним по-прежнему идут победитель гонки в Канаде Джордж Расселл и Шарль Леклер.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 198 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 176.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 155.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 136.
5. Шарль Леклер («Феррари») —104.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 79.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 63.
8. Александер Албон («Уильямс») — 42.
9. Эстебан Окон («Хаас») — 22.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 21.

В Кубке конструкторов «Макларен» опережает ближайших соперников на 175 очков, однако борьба за вторую строчку продолжается — «Мерседес» благодаря двойному подиуму опередил «Феррари» и оторвался на 16 баллов. Четвёртое место занимает «Ред Булл», отставая от «Феррари» на 21 балл. Пятое место сохраняет «Уильямс», а на шестое благодаря очковому финишу Эстебана Окона поднялся «Хаас».

С восьмой на девятую позицию поднялся «Астон Мартин» благодаря неплохим очкам от Фернандо Алонсо.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 374 очка.
2. «Мерседес» — 199.
3. «Феррари» — 183.
4. «Ред Булл» — 162.
5. «Уильямс» — 55.
6. «Хаас» — 28.
7. «Рейсинг Буллз» — 28.
8. «Астон Мартин» — 22.
9. «Кик-Заубер» — 20.
10. «Альпин» — 11.

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