Норрис извинился перед Пиастри во время интервью австралийца

Пилот «Макларена» Ландо Норрис извинился перед своим напарником Оскаром Пиастри за аварию на последних кругах Гран-при Канады. Британец подошёл к партнёру по команде во время пресс-подхода и принёс свои извинения.

Напомним, победу по итогам гонки одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Пиастри после аварии сохранил за собой четвёртую позицию, а для Ландо Норриса гонка была окончена.

Это первый сход для Норриса в нынешнем сезоне.

Пиастри упрочил лидерство в личном зачёте чемпионата мира.