Джордж Расселл оформил хет-трик впервые в карьере

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу в гонке Гран-при Канады с поул-позиции, добавив к этому ещё и лучший круг во время заезда. Таким образом, Расселл оформил хет-трик.

Этот хет-трик стал для Расселла первым в карьере. Среди действующих пилотов столько же на счету пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

Напомним, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Для Джорджа Расселла эта победа стала четвёртой в карьере и первой в нынешнем сезоне. Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте, набрав 136 очков. Лидирует в чемпионате Оскар Пиастри, на счету которого 198 баллов.