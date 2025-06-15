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Джордж Расселл оформил хет-трик впервые в карьере

Джордж Расселл оформил хет-трик впервые в карьере
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу в гонке Гран-при Канады с поул-позиции, добавив к этому ещё и лучший круг во время заезда. Таким образом, Расселл оформил хет-трик.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

Этот хет-трик стал для Расселла первым в карьере. Среди действующих пилотов столько же на счету пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

Напомним, вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса».

Для Джорджа Расселла эта победа стала четвёртой в карьере и первой в нынешнем сезоне. Джордж занимает четвёртое место в личном зачёте, набрав 136 очков. Лидирует в чемпионате Оскар Пиастри, на счету которого 198 баллов.

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