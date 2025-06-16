В «Макларене» отреагировали на аварию между Норрисом и Пиастри

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал аварию между пилотами команды Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом в гонке Гран-при Канады.

«Конечно, мы никогда не хотим, чтобы машина «Макларена» попадала в аварию, и определённо не хотим, чтобы пилоты «Макларена» сталкивались между собой. Это то, что нам нужно обсудить, потому что это очень чёткие принципы. В то же время этот контакт произошёл из-за неправильной оценки ситуации. Ландо неправильно оценил расстояние до машины впереди, так что в этом не было никакого злого умысла.

Ландо немедленно взял на себя ответственность за это, но, безусловно, это то, что нужно обсудить. Наши принципы уже установлены, нашим гонщикам будет чему поучиться дальше, и мы просто вернёмся на трассу. Ландо это дорого стоило в чемпионате. И это стоило дорого команде, так что это определённо инцидент, которого не должно было происходить», — приводит слова Стеллы Sky Sports.