Пиастри: команда разрешает нам гоняться, не думаю, что авария с Норрисом что-то изменит

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал аварию с Ландо Норрисом в гонке Гран-при Канады.

«Конечно, это не идеальная ситуация, но я на самом деле не видел инцидента, поэтому не знаю, что именно произошло. Но если Ландо взял на себя всю ответственность, то, полагаю, так оно и есть. Это была сложная гонка, и для нас финиш прошёл не идеально.

Ландо провёл отличный манёвр в десятом повороте, мы вели тяжёлую, но чистую борьбу до этого момента. Опять же, я не видел инцидента, но не думаю, что были какие-то злые намерения от Ландо. Это просто неудачный инцидент. Я посмотрю повтор, но мы оба боремся за титул, и я благодарен команде, что они разрешают нам гоняться. Я не думаю, что этот инцидент что-то изменит», — приводит слова Пиастри Sky Sports.