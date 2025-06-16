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Пиастри: команда разрешает нам гоняться, не думаю, что авария с Норрисом что-то изменит

Пиастри: команда разрешает нам гоняться, не думаю, что авария с Норрисом что-то изменит
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал аварию с Ландо Норрисом в гонке Гран-при Канады.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

«Конечно, это не идеальная ситуация, но я на самом деле не видел инцидента, поэтому не знаю, что именно произошло. Но если Ландо взял на себя всю ответственность, то, полагаю, так оно и есть. Это была сложная гонка, и для нас финиш прошёл не идеально.

Ландо провёл отличный манёвр в десятом повороте, мы вели тяжёлую, но чистую борьбу до этого момента. Опять же, я не видел инцидента, но не думаю, что были какие-то злые намерения от Ландо. Это просто неудачный инцидент. Я посмотрю повтор, но мы оба боремся за титул, и я благодарен команде, что они разрешают нам гоняться. Я не думаю, что этот инцидент что-то изменит», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

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