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В «Ред Булл» подали протест на действия Расселла под машиной безопасности

В «Ред Булл» подали протест на действия Расселла под машиной безопасности
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» подала протест на действия гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в концовке гонки Гран-при Канады под машиной безопасности.

Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014

Британец, лидируя в гонке, резко замедлился перед пилотом австрийской команды Максом Ферстаппеном, из-за чего нидерландец на мгновение опередил британца. Обгоны в режиме машины безопасности запрещены.

Напомним, Макс Ферстаппен находится в одном шаге от дисквалификации — в его суперлицензии уже 11 баллов. В случае, если на Гран-при Канады Макс Ферстаппен получил бы штрафной балл, он пропустил бы гонку Гран-при Австрии.

Расселл выиграл Гран-при Канады, Ферстаппен финишировал вторым.

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