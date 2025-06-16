В «Ред Булл» подали протест на действия Расселла под машиной безопасности

Команда Формулы-1 «Ред Булл» подала протест на действия гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в концовке гонки Гран-при Канады под машиной безопасности.

Британец, лидируя в гонке, резко замедлился перед пилотом австрийской команды Максом Ферстаппеном, из-за чего нидерландец на мгновение опередил британца. Обгоны в режиме машины безопасности запрещены.

Напомним, Макс Ферстаппен находится в одном шаге от дисквалификации — в его суперлицензии уже 11 баллов. В случае, если на Гран-при Канады Макс Ферстаппен получил бы штрафной балл, он пропустил бы гонку Гран-при Австрии.

Расселл выиграл Гран-при Канады, Ферстаппен финишировал вторым.