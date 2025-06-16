Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: в квалификации мы в одной-двух десятых от больших парней, а в гонке — в минуте

Алонсо: в квалификации мы в одной-двух десятых от больших парней, а в гонке — в минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Канады.

«Восьмое место было нашим максимумом. И мы были восьмыми до инцидента Ландо, а затем переместились на седьмую строчку. Думал, что легче пройду Хюлькенберга, но его «Заубер» оказался весьма конкурентоспособным. Мне пришлось поддерживать темп, чтобы не потерять позицию. Мы приближаемся к «Хаасу» и «Рейсинг Буллз» — будет отличная борьба весь сезон.

Я доволен машиной. У нас не было серьёзных проблем, кроме деградации шин. Но темпа в воскресенье всё ещё нет. Иногда в квалификации мы в одной-двух десятых от больших парней, а затем в гонке в минуте позади. Нужно поработать над настройками или отдавать приоритет гонкам», — приводит слова Алонсо AS.

Материалы по теме
А вот и первая авария главных претендентов на чемпионство! Шок-финиш Ф-1 в Канаде
А вот и первая авария главных претендентов на чемпионство! Шок-финиш Ф-1 в Канаде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android