Алонсо: в квалификации мы в одной-двух десятых от больших парней, а в гонке — в минуте

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Канады.

«Восьмое место было нашим максимумом. И мы были восьмыми до инцидента Ландо, а затем переместились на седьмую строчку. Думал, что легче пройду Хюлькенберга, но его «Заубер» оказался весьма конкурентоспособным. Мне пришлось поддерживать темп, чтобы не потерять позицию. Мы приближаемся к «Хаасу» и «Рейсинг Буллз» — будет отличная борьба весь сезон.

Я доволен машиной. У нас не было серьёзных проблем, кроме деградации шин. Но темпа в воскресенье всё ещё нет. Иногда в квалификации мы в одной-двух десятых от больших парней, а затем в гонке в минуте позади. Нужно поработать над настройками или отдавать приоритет гонкам», — приводит слова Алонсо AS.