Норрис — об инциденте с Пиастри: глупость с моей стороны

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою аварию с напарником Оскаром Пиастри на последних кругах Гран-при Канады.

«Некого винить, кроме себя, поэтому я извиняюсь перед всей командой и перед Оскаром за попытку сделать что-то, возможно, слишком глупое. Рад, что не испортил ему гонку. В конце концов, извиняюсь перед командой.

Это было очень глупо. Это не было гоночным инцидентом, просто глупость с моей стороны. Сегодня вечером я лягу спать и извинюсь перед всеми, а затем продолжу выполнять свою работу», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.

Норрис сошёл после этого инцидента. Пиастри пришёл к финишу четвёртым.