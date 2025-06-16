Норрис — об инциденте с Пиастри: глупость с моей стороны
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою аварию с напарником Оскаром Пиастри на последних кругах Гран-при Канады.
Формула-1 2025. Этап 10, Монреаль, Канада
Гран-при Канады. Гонка (70 кругов, 305.270 км)
15 июня 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:31:52.688
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.228
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+1.014
«Некого винить, кроме себя, поэтому я извиняюсь перед всей командой и перед Оскаром за попытку сделать что-то, возможно, слишком глупое. Рад, что не испортил ему гонку. В конце концов, извиняюсь перед командой.
Это было очень глупо. Это не было гоночным инцидентом, просто глупость с моей стороны. Сегодня вечером я лягу спать и извинюсь перед всеми, а затем продолжу выполнять свою работу», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.
Норрис сошёл после этого инцидента. Пиастри пришёл к финишу четвёртым.
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