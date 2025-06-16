Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гендиректор «Рено» покинул свой пост. Он привёл в «Альпин» Бриаторе

Гендиректор «Рено» покинул свой пост. Он привёл в «Альпин» Бриаторе
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор автомобильного концерна «Рено» Лука де Мео официально покинул свой пост. Это может оказать влияние на будущее заводской команды «Рено» в Формуле-1, выступающей под названием «Альпин».

Именно де Мео привлёк к управлению «Альпин» Флавио Бриаторе, у которого роль исполнительного советника «Альпин». Кроме того, де Мео одобрил отказ «Альпин» от использования заводских моторов «Рено» в пользу перехода на клиентские двигатели «Мерседес» с сезона-2026.

Совсем недавно де Мео посещал Гран-при Испании Формулы-1. Согласно официальному заявлению «Рено», де Мео принял решение уйти, чтобы продолжить карьеру за пределами автомобильной индустрии. По информации Le Figaro, де Мео может возглавить группу Kering, к брендам которой относятся Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и другие.

Материалы по теме
Бриаторе: «Альпин» может стать чемпионом. Другие команды в паддоке ничем не примечательны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android