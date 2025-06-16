Гендиректор «Рено» покинул свой пост. Он привёл в «Альпин» Бриаторе

Генеральный директор автомобильного концерна «Рено» Лука де Мео официально покинул свой пост. Это может оказать влияние на будущее заводской команды «Рено» в Формуле-1, выступающей под названием «Альпин».

Именно де Мео привлёк к управлению «Альпин» Флавио Бриаторе, у которого роль исполнительного советника «Альпин». Кроме того, де Мео одобрил отказ «Альпин» от использования заводских моторов «Рено» в пользу перехода на клиентские двигатели «Мерседес» с сезона-2026.

Совсем недавно де Мео посещал Гран-при Испании Формулы-1. Согласно официальному заявлению «Рено», де Мео принял решение уйти, чтобы продолжить карьеру за пределами автомобильной индустрии. По информации Le Figaro, де Мео может возглавить группу Kering, к брендам которой относятся Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и другие.