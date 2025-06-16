«Это ужасно, я опустошён». Льюис Хэмилтон сбил сурка в гонке Гран-при Канады

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подтвердил, что сбил сурка в начале гонки Гран-при Канады Формулы-1. Это привело к серьёзным повреждениям машины.

«До инцидента всё было неплохо. Я хорошо стартовал, удержал позицию, держался в группе лидеров и хорошо работал с шинами. А затем… Я не увидел этого, но услышал, как задел сурка. Я просто опустошён. Я люблю животных, и мне так жаль, это ужасно. Со мной такого здесь ещё не происходило.

С правой стороны днища была дыра, отлетели все лопасти. А с середины гонки ещё и возникли проблемы с тормозами. Кроме того, вероятно, мы слишком долго оставались на трассе перед первым пит-стопом и затем выехали в трафик — в общем, то одна проблема, то другая. Так что я рад, что смог хотя бы финишировать, особенно с учётом проблем с тормозами, и набрать очки", — приводит слова Хэмилтона RaceFans.