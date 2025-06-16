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В «Ред Булл» назвали сразу две причины для подачи протеста против Джорджа Расселла

В «Ред Булл» назвали сразу две причины для подачи протеста против Джорджа Расселла
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер разъяснил, почему его команда подала протест против действий победителя Гран-при Канады пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Мы направили стюардам два протеста, попросили их изучить. Первый касается беспорядочного пилотажа позади сейфти-кара, когда Джордж сильно затормозил и при этом смотрел в зеркала, следя за Максом.

И второй — очевидно, что дистанция до сейфти-кара превышала допустимую. Думаю, такое было по меньшей мере три раза. В нашем праве подать протест, и мы это сделали. Теперь всё в руках стюардов — посмотрим, что они скажут", — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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