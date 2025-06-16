Стало известно решение судей по инциденту между Оконом и Сайнсом

Стюарды Гран-при Канады Формулы-1 завершили расследование инцидента по ходу гонки, когда выезжавший с пит-лейна пилот «Хааса» Эстебан Окон резко затормозил, застав врасплох ехавшего позади него представителя «Уильямса» Карлоса Сайнса. Испанцу пришлось отворачивать на травяную зону вылета.

В рамках расследования выяснилось, что Окон резко затормозил, поскольку услышал аудиосигнал о зоне двойных жёлтых флагов и увидел соответствующую индикацию на рулевом колесе. Стюарды согласились, что в такой ситуации Окон вполне обоснованно сбросил скорость, поэтому представитель «Хааса» избежал какого-либо наказания.