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Ландо Норрис получил штраф от судей за столкновение с Оскаром Пиастри

Ландо Норрис получил штраф от судей за столкновение с Оскаром Пиастри
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис получил наказание от стюардов Гран-при Канады Формулы-1 за столкновение с напарником по команде Оскаром Пиастри.

В ходе расследования инцидента, произошедшего на стартовой прямой трассы имени Жиля Вильнёва, судьи пришли к выводу, что Норрис несёт полную вину за инцидент. Вместе с тем при определении наказания Норриса стюарды учли, что инцидент не повлиял на итог гонки для Оскара Пиастри. Поэтому британский гонщик «Макларена» получил пять штрафных секунд.

Несмотря на сход в результата аварии, Норрис был классифицирован в гонке, так как инцидент произошёл лишь за несколько кругов до финиша и британец проехал больше 90 % гоночной дистанции. Соответственно, Ландо не получит никакого отложенного штрафа на следующий Гран-при.

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